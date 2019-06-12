В Саратове восстановят испорченный вандалами памятник Борцам революции
Сейчас там ведется расследование
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В Саратове восстановят изуродованный памятник Борцам революции 1905 года.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Октябрьского района, в настоящее время в сквере, где установлен монумент, проводится расследование.
После его окончания планируется провести памятник в надлежащее состояние.
Напомним, очевидцы сообщили, что неизвестные вандалы, предположительно, подростки, изрисовали памятник и прилегающую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU