2019-06-12T13:45:25+03:00
Общество

В Саратове восстановят испорченный вандалами памятник Борцам революции

Сейчас там ведется расследование
Екатерина Семенова
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В Саратове восстановят изуродованный памятник Борцам революции 1905 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Октябрьского района, в настоящее время в сквере, где установлен монумент, проводится расследование.

После его окончания планируется провести памятник в надлежащее состояние.

Напомним, очевидцы сообщили, что неизвестные вандалы, предположительно, подростки, изрисовали памятник и прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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