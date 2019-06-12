Пострадавшего на соревнованиях в Саратове пожарного завтра могут прооперировать

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-12T11:03:30+03:00

Сейчас его состояние удовлетворительное

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Стали известны подробности ЧП, случившегося во время соревнований по пожарно-спасательному спорту в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, 7 июня на стадионе «Торпедо» действительно получил травму один из участников.

Пострадавший – сотрудник пожарно-спасательной части №11. Он сорвался с высоты во время показательного штурма пожарной башни. Мужчина упал с высоты второго этажа, так как у лестницы обломился крюк.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии и завтра его планируют перевести в ортопедическое отделение для операции.

Напомним, по неподтверженной официально информации, у пожарного компрессионный перелом позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU