Пострадавшего на соревнованиях в Саратове пожарного завтра могут прооперировать
Стали известны подробности ЧП, случившегося во время соревнований по пожарно-спасательному спорту в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона, 7 июня на стадионе «Торпедо» действительно получил травму один из участников.
Пострадавший – сотрудник пожарно-спасательной части №11. Он сорвался с высоты во время показательного штурма пожарной башни. Мужчина упал с высоты второго этажа, так как у лестницы обломился крюк.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии и завтра его планируют перевести в ортопедическое отделение для операции.
Напомним, по неподтверженной официально информации, у пожарного компрессионный перелом позвоночника.
ИСТОЧНИК KP.RU