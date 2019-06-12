2019-06-12T10:58:44+03:00
Происшествия

Школьники-вандалы изрисовали сквер Борцам революции

Они написали «Слава школьникам» [фото]
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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В Саратове вандалы изрисовали сквер Борцам революции.

Как сообщила «КП-Саратов» очевидец в соцсети, ЧП произошло совсем недавно, причем днем, на глазах у отдыхающих.

- Малолетние дебилы (иначе я назвать их могу). Мало того что эти товарищи носят по всему скверу лавки и разбрасывают мусор от дошика и тд (это можно убрать и вернуть на места), так сегодня они расписали ПАМЯТНИК краской! – написала Изабелла Фаизова (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Одна из надписей, выполненная белой краской, гласит: «Слава школьникам». В связи с этим многие комментаторы под постом в группе «Саратов онлайн» считают, что вандализмом занимались действительно подростки.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Напомним, в Саратове это не первый случай вандализма. Так, в апреле в парке «Липки» неизвестны сорвали бескозырку с памятника юнгам Северного флота. А накануне Дня Победы – раскрасили памятник танкистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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