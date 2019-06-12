На состязаниях по пожарно-спасательному спорту в Саратове участник сломал позвоночник
У штурмовой лестницы сломался крюк, и пострадавший упал со второго этажа [видео]
Кадр из видео
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На соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Саратове участник получил тяжелую травму.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП произошло, когда пострадавший «штурмовал» пожарную башню с помощью лестницы.
- Сломался крюк. Итог: компрессионный перелом позвоночника – написал пользователь группы «Саратов онлайн».
Предположительно, речь идет об областных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, которые прошли 7 июня на стадионе «Торпедо».
В ГУ МЧС области пообещали уточнить информацию.
Участник состязаний по пожарно-спасательному спорту упал во время штурма башни.
ИСТОЧНИК KP.RU