2019-06-12T09:45:24+03:00
Происшествия

На состязаниях по пожарно-спасательному спорту в Саратове участник сломал позвоночник

У штурмовой лестницы сломался крюк, и пострадавший упал со второго этажа [видео]
Екатерина Семенова
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На соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Саратове участник получил тяжелую травму.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП произошло, когда пострадавший «штурмовал» пожарную башню с помощью лестницы.

- Сломался крюк. Итог: компрессионный перелом позвоночника – написал пользователь группы «Саратов онлайн».

Предположительно, речь идет об областных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, которые прошли 7 июня на стадионе «Торпедо».

В ГУ МЧС области пообещали уточнить информацию.

Участник состязаний по пожарно-спасательному спорту упал во время штурма башни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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