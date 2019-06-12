В Балакове ночью произошло ДТП с четырьмя пострадавшими
Один из водителей был пьян
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Ночью 12 июня в Балакове Саратовской области произошла крупная авария.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, около 00:40 у дома №1 по улице Минская автомобиль ВАЗ-2115 врезался в Datsun on-DO.
В результате аварии пострадали оба водителя – 28 и 35-ти лет – а также две пассажирки из обеих машин, 21 и 36-ти лет.
Трое из них были госпитализированы. Водитель Datsun on-DO направлен на амбулаторное лечение. При этом уточняется, что он был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU