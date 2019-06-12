2019-06-12T09:28:44+03:00
Происшествия

В Балакове ночью произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Один из водителей был пьян
Екатерина Семенова
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Ночью 12 июня в Балакове Саратовской области произошла крупная авария.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, около 00:40 у дома №1 по улице Минская автомобиль ВАЗ-2115 врезался в Datsun on-DO.

В результате аварии пострадали оба водителя – 28 и 35-ти лет – а также две пассажирки из обеих машин, 21 и 36-ти лет.

Трое из них были госпитализированы. Водитель Datsun on-DO направлен на амбулаторное лечение. При этом уточняется, что он был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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