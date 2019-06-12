2019-06-12T19:25:23+03:00
Происшествия

Под Саратовом пырнувшая ножом человека женщина заплатила 15 тыс. рублей на его лечение

Потерпевшего лечили за счет средств больницы
Екатерина Семенова
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В Ивантеевском районе Саратовской области по иску прокуратуры был взыскан ущерб от преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ранее 28-летнюю местную жительницу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью.

Гражданка ранила мужчину ножом, и ему пришлось долго лежать на лечении в хирургическом отделении Пугачевской районной больницы. Так как медицинского полиса у потерпевшего не было, то больница потратила на лечение 15 тыс. рублей.

В связи с этим, с 28-летней преступницы взыскали сумму ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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