Под Саратовом пырнувшая ножом человека женщина заплатила 15 тыс. рублей на его лечение

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-12T19:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ивантеевском районе Саратовской области по иску прокуратуры был взыскан ущерб от преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ранее 28-летнюю местную жительницу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью.

Гражданка ранила мужчину ножом, и ему пришлось долго лежать на лечении в хирургическом отделении Пугачевской районной больницы. Так как медицинского полиса у потерпевшего не было, то больница потратила на лечение 15 тыс. рублей.

В связи с этим, с 28-летней преступницы взыскали сумму ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU