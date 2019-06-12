Николай Панков поздравил саратовцев с Днем России

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-12T09:04:21+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост с поздравлениями в честь Дня России.

- Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто живет на просторах нашей великой страны, работает ради ее процветания, гордится нашей историей и традициями, искренне любит свою Отчизну. Каждый из нас своим трудом вносит свой вклад в ее развитие, в успешное будущее нашей страны, наших детей. От всей души желаю вам и вашим близким счастья и успехов, крепкого здоровья и благополучия! – написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU