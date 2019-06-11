У гипермаркета Castorama в Саратове столкнулись пять авто
Предполагаемый виновник ДТП напал на полицейского
На Вольском тракте разбились пять авто
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На Вольском тракте в Ленинском районе Саратова столкнулись пять авто.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ДТП произошло возле гипермаркета Castorama.
По словам очевидцев, виновником мог стать водитель ВАЗ-2109. При этом он ударил по руке полицейского, когда тот попытался вывести его из салона авто.
О пострадавших пока не сообщается. Начала собираться серьезная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU