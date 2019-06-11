Девочка утонула, когда гостила у бабушки в Чардыме

СЕГОДНЯ 20:26 2019-06-11T20:26:44+03:00

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В селе Чардым Воскресенского Саратовской области следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели ребенка в водоеме.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, 11-летняя девочка утонула в реке Волга, когда гостила у бабушки.

Днем вместе с сожителем бабушки и еще двумя детьми девочка пошла на реку купаться. Она попыталась заплыть на середину реки, но исчезла под водой. Двое мужчин, находящиеся поблизости, бросились на помощь, но не смогли самостоятельно вытащить ребенка.

На место были вызваны областные спасатели, которым пришлось искать тело на дне. Оказалось, что труп находится в 10 метрах от берега на 2-метровой глубине.

Фото СУ СКР региона

Следователи осмотрели место происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU