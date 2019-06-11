Следователи проверяют гибель ребенка в пруду поселка Жасминный
Следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели ребенка в пруду поселка Жасминный.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», девочка нырнула в водоем, но всплыть не смогла.
Следователи СУ СКР сообщают, что 12-летняя девочка пришла на пруд Моисеев с друзьями. Несмотря на табличку «Купание запрещено», дети зашли в воду.
Фото СУ СКР региона
- 12-летняя девочка вошла в водоем и вдруг с головой ушла под воду. Присутствовавшие по близости товарищи девочки попытались ухватить ее за руку, однако не смогли удержать, – сообщили в СУ СКР региона.
Вызванные на место трагедии спасатели нашли труп ребенка на дне. Медики констатировали смерть.
Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU