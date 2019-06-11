Следователи проверяют гибель ребенка в пруду поселка Жасминный

СЕГОДНЯ 20:08 2019-06-11T20:08:57+03:00

Компания детей зашла в воду, несмотря на табличку о запрете купания

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Следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели ребенка в пруду поселка Жасминный.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», девочка нырнула в водоем, но всплыть не смогла.

Следователи СУ СКР сообщают, что 12-летняя девочка пришла на пруд Моисеев с друзьями. Несмотря на табличку «Купание запрещено», дети зашли в воду.

Фото СУ СКР региона

- 12-летняя девочка вошла в водоем и вдруг с головой ушла под воду. Присутствовавшие по близости товарищи девочки попытались ухватить ее за руку, однако не смогли удержать, – сообщили в СУ СКР региона.

Вызванные на место трагедии спасатели нашли труп ребенка на дне. Медики констатировали смерть.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU