В час пик в Саратове переставали ходить трамваи в Солнечный
Вагоны от 6-го квартала шли только до улицы Осипова
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В Саратове сегодня вечером, 11 июня, переставали ходить трамваи №11.
- В 20:30 движение прерывалось в сторону 6-го квартала, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Электротранспорт останавливался недалеко от Сенного рынка. Вагоны из Солнечного шли только до улицы Осипова.
Через 30 минут, в 21:00, трамваи снова начали свой ход.
Напомним, сегодня вечером в час пик в Саратове отмечались восьмибалльные пробки — серьезные заторы были на основных магистралях города.
ИСТОЧНИК KP.RU