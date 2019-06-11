В час пик в Саратове переставали ходить трамваи в Солнечный

СЕГОДНЯ 20:04 2019-06-11T20:07:40+03:00

Вагоны от 6-го квартала шли только до улицы Осипова

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В Саратове сегодня вечером, 11 июня, переставали ходить трамваи №11.

- В 20:30 движение прерывалось в сторону 6-го квартала, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Электротранспорт останавливался недалеко от Сенного рынка. Вагоны из Солнечного шли только до улицы Осипова.

Через 30 минут, в 21:00, трамваи снова начали свой ход.

Напомним, сегодня вечером в час пик в Саратове отмечались восьмибалльные пробки — серьезные заторы были на основных магистралях города.

ИСТОЧНИК KP.RU