Панков: Володин к своим проектам привлекает профессионалов

СЕГОДНЯ 19:56 2019-06-11T19:56:11+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- В общественные советы по своим проектам Володин привлекает профессионалов и ярких, интересных людей. На встрече в усадьбе в селе Пады местный краевед Владимир Александрович Захаров рассказал, что его предки прибыли сюда еще с дворянским родом Нарышкиных. Поколениями жили и трудились в этих местах. А сам он много лет изучал усадебный комплекс, поднимал столичные архивы. И знает практически все о зданиях и парке. Увлекательно рассказывает, как выглядели когда-то дорожки, какие высаживались деревья. Правильно, что такие люди участвуют в реализации проекта, они болеют за это душой, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU