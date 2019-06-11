Под Саратовом утонула еще одна 12-летняя девочка
Она отдыхала на острове Козий с дедушкой и сестрами
Фотография Саратовской областной службы спасения
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В поселке Чардым Саратовской области утонула 12-летняя девочка.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла возле острова Козий.
По предварительным данным, девочка отдыхала на берегу с дедушкой и сестрами. Предположительно, она хотела продемонстрировать свое умение плавать, но, нырнув, не всплыла.
На место ЧП были вызваны спасатели, которые достали тело ребенка на берег.
Следователи начали проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU