Под Саратовом утонула еще одна 12-летняя девочка

СЕГОДНЯ 19:53 2019-06-11T19:53:10+03:00

Она отдыхала на острове Козий с дедушкой и сестрами

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В поселке Чардым Саратовской области утонула 12-летняя девочка.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла возле острова Козий.

По предварительным данным, девочка отдыхала на берегу с дедушкой и сестрами. Предположительно, она хотела продемонстрировать свое умение плавать, но, нырнув, не всплыла.

На место ЧП были вызваны спасатели, которые достали тело ребенка на берег.

Следователи начали проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU