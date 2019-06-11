В поселке Жасминный утонула 12-летняя девочка
Труп достали спасатели
Фотография Саратовской областной службы спасения
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В поселке Жасминный Саратова утонула 12-летняя девочка.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла на пруду Моисеев.
Известно, что девочка нырнула и больше на поверхности не показывалась. На место были вызваны областные спасатели, которые извлекли труп ребенка.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU