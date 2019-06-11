Проект Володина поможет сохранить уникальную усадьбу в Падах

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-11T16:59:49+03:00

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Общественный совет, жители Балашовского района, депутат Государственной Думы Николай Панков осмотрели усадьбу Нарышкиных в селе Пады. На встрече обсуждался вопрос о восстановлении усадьбы в рамках проекта председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Об этом сообщается на странице сторонников спикера Госдумы volodin.saratov в Инстаграм.

В настоящее время речь идет о подготовке проектно-сметной документации. В текущем году планируется направить средства на 23 объекта в Балаковском, Балашовском, Вольском, Хвалынском и других районах. После этого будет понятно, сколько денег необходимо на реставрационные работы. Также Вячеслав Володин поднял вопрос об увеличении суммы на экспертизу объектов для включения их в перечень памятников историко-культурного наследия.

Историк, краевед, руководитель поискового отряда «Рубеж» города Балашова Алексей Булгаков считает, что проект Вячеслава Володина очень своевременный. Ученые и энтузиасты давно добивались восстановления этого объекта культурно-исторического наследия, но только сейчас появилась реальная перспектива добиться цели.

- Усадьбу в Падах необходимо сохранить, сейчас она в таком печальном состоянии, что вопрос стоит уже о самом ее существовании. Это не только уникальное архитектурное наследие, но и мощный стимул для развития туризма в районе: семья Нарышкиных очень известна, она состояла в родстве с царем Алексеем Михайловичем — пояснил он.

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По словам Людмилы Бахаревой, заместителя председателя Саратовского отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры», спикер Госдумы прислушался к мнению жителей области, архитекторов, краеведов.

- Мы проводили и краеведческий форум, и общественные обсуждения этой проблемы. Усадьба уникальна тем, что до наших дней сохранились не отдельные строения, а целый усадебный комплекс с парком. Таких в нашей области очень мало. Если ее восстановить, здесь будет интересно и школьникам, и студентам, и тем, кто интересуется архитектурой, дворянским бытом, историей жизни декабриста А.П. Беляева, который работал здесь управляющим, — считает она.

Участники встречи отметили, что важно сохранить не только исторический комплекс зданий, но и уникальный приусадебный парк, где растут старинные дубы и сосны. Депутат Государственной Думы Николай Панков подчеркнул, что для решения таких вопросов и создается общественный совет.

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- Сохранение исторического наследия нашей области всегда было одним из приоритетов для Вячеслава Володина. К реализации своих проектов он привлекает таких людей, как вы – неравнодушных, хорошо знающих историю. Ваше участие незаменимо при подготовке документации, формировании техзадания, осуществлении общественного контроля. Знаю, сколько труда и сил Володин вкладывает в свои проекты. Не раз по его инициативе вместе с жителями посещали объекты культурного наследия, поднимали вопрос о финансировании, спасении от застройки. Он также много сделал для развития культуры и искусства в районе. В том числе, построен Балашовский драмтеатр, проводился фестиваль «Театральное Прихоперье, — сказал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU