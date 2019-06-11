Предпраздничный вечер в Саратове начался с восьмибалльных пробок
В Саратове сегодня, 11 июня, предпраздничный вечер начался с пробок.
Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что ситуация на дорогах города составляет восемь баллов — серьезные заторы.
Самые трудные ситуации сложились на улицах Чапаева, Навашина, Рахова, Московская, набережная Космонавтов, Мичурина, Соколовая и другие.
Фото сервиса 2ГИС
Ситуацию осложняют аварии на Мясницкой, Московской/Лермонтова, Чапаева/Бахметьевская, на двух участках Рахова, а также то, что люди уезжают из города на завтрашний праздник, День России.
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ИСТОЧНИК KP.RU