2019-06-11T16:54:39+03:00
Общество

Предпраздничный вечер в Саратове начался с восьмибалльных пробок

Зафиксированы аварии на многих улицах города
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото сервиса «Яндекс.Пробки»Фото сервиса «Яндекс.Пробки»
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 11 июня, предпраздничный вечер начался с пробок.

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что ситуация на дорогах города составляет восемь баллов — серьезные заторы.

Самые трудные ситуации сложились на улицах Чапаева, Навашина, Рахова, Московская, набережная Космонавтов, Мичурина, Соколовая и другие.

Фото сервиса 2ГИС

Фото сервиса 2ГИС

Ситуацию осложняют аварии на Мясницкой, Московской/Лермонтова, Чапаева/Бахметьевская, на двух участках Рахова, а также то, что люди уезжают из города на завтрашний праздник, День России.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом утонула еще одна 12-летняя девочка
Под Саратовом водитель «Нивы» не уступил дорогу Opel и попал в больницу
В поселке Жасминный утонула 12-летняя девочка
Проект Володина поможет сохранить уникальную усадьбу в Падах
Ночью на Московской улице в Саратове уложат новый асфальт
За попытку подкупа сотрудника ФСБ пенсионера из Балакова оштрафовали на полмиллиона
В Саратове состоится общественное обсуждение строительства завода в Горном
Мэрия: Трамваи станут основным транспортом в Саратове
Саратовец избил мужчину саперной лопатой и с ней же напал на полицию
В День России специалисты ООО «КВС» продолжат обслуживание городских коммуникаций
В Саратове женщина исписала стены подъезда рекламой наркотиков
Убийство из-за тарелки супа в Балтае: Вынесен приговор
По Саратову пронесут гигантский флаг России
До конца июля Саратов закроют для грузовиков
Саратовская УК вернула мужчине деньги только после внимания прокуратуры
В Саратове впервые пройдет чемпионат по парашютному спорту
Инспектора ГИБДД будут судить за получение взятки от водителя
На Блинова и Ломоносова в Саратове отключили воду
У жительницы Балашова из-за долгов забрали «Ладу Приора»
В колонию Пугачева пытались перебросить дрожжи
В Саратове два подростка украли решетки и люк
Прокуратура проверяет отсутствие горячей воды в Саратове
С начала купального сезона в Саратовской области утонули восемь человек
Виктория Бородянская: Основной источник развлечений в Саратовской области — вода
Федеральные эксперты не прогнозируют рост зарплат в Саратовской области
Более 3 млн кубометров ТКО поступило на объекты АО «Управление отходами» с начала деятельности Регоператора