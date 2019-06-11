За попытку подкупа сотрудника ФСБ пенсионера из Балакова оштрафовали на полмиллиона
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 67-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, местного жителя признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику УФСБ.
Было установлено, что 7 декабря прошлого года пенсионер передал сотруднику УФСБ 100 тыс. рублей. Это была лишь пятая часть от общей суммы за то, чтобы прекратить в отношении себя и своего сына уголовное преследование. Мужчин подозревали в хищении мелиоративных труб в Дергачевском районе.
Сотрудник УФСБ отказался взять деньги, а пенсионера задержали его коллеги.
Во время следствия мужчина полностью признал вину. Суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU