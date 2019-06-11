2019-06-11T16:26:51+03:00
Общество

В Саратове состоится общественное обсуждение строительства завода в Горном

Предлагается учесть мнение населения
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, дал поручение создать рабочую группу по строительству перерабатывающего завода в Горном.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате вице-губернатора — председателя правительства области Александра Стрелюхина, на первой встрече рабочей группы было отмечено, что должно состояться широкое обсуждение возможности строительства с населением.

Должно быть учтено мнение профессионалов, депутатов облдумы, Общественной палаты региона, представителей СМИ.

- Это нужно сделать для того, чтобы учесть пожелания и ответить на вопросы, которые возникают у жителей. Ведь в данном случае речь идет об обезвреживании, утилизации и переработке отходов, но ни в коем случае не о захоронении. Необходим общественный контроль со стороны экологов или общественников, которые в сопровождении сотрудников предприятия смогут посещать завод и отслеживать процесс переработки. Мы открыты для конструктивного взаимодействия, — отметил первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

Возглавляющий рабочую группу Александр Стрелюхин дал поручение до начала июля детально проработать вопрос такого обсуждения.

- Решение будет принято только после всестороннего рассмотрения и оценки мнения всех заинтересованных лиц, в первую очередь, жителей поселка Горный, жителей соседних районов и всей области. Это наша принципиальная позиция, — подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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