Саратовец избил мужчину саперной лопатой и с ней же напал на полицию
В Саратове осудили 37-летнего местного жителя. Его признали виновным в побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью, угрозе убийством, в том числе к полицейским.
- Вечером 30 августа пьяный мужчина шел по Октябрьскому району. Возле одного из домов он поругался с тремя незнакомцами. Несмотря на численность оппонентов, мужчина вооружился имеющимися при нем молотком и саперной лопатой и избил ими одного из граждан, второго он припугнул, а третьему, пытавшемуся его оттащить, он нанес побои, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Свидетели конфликта вызвали полицию. Прибывшим правоохранителям мужчина начал угрожать все той же саперной лопатой.
Во время следствия и на суде злоумышленник не признавал свою вину. Однако доказательств хватило, чтобы приговорить его к трем годам колонии строгого режима.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU