Саратовец избил мужчину саперной лопатой и с ней же напал на полицию

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-11T15:53:11+03:00

Во время следствия и на суде злоумышленник не признавал свою вину

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В Саратове осудили 37-летнего местного жителя. Его признали виновным в побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью, угрозе убийством, в том числе к полицейским.

- Вечером 30 августа пьяный мужчина шел по Октябрьскому району. Возле одного из домов он поругался с тремя незнакомцами. Несмотря на численность оппонентов, мужчина вооружился имеющимися при нем молотком и саперной лопатой и избил ими одного из граждан, второго он припугнул, а третьему, пытавшемуся его оттащить, он нанес побои, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Свидетели конфликта вызвали полицию. Прибывшим правоохранителям мужчина начал угрожать все той же саперной лопатой.

Во время следствия и на суде злоумышленник не признавал свою вину. Однако доказательств хватило, чтобы приговорить его к трем годам колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU