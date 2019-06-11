Саратовская УК вернула мужчине деньги только после внимания прокуратуры

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-11T14:40:56+03:00

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В Саратовском районе житель Дубков вернул себе деньги, переведенные на счет управляющей компании, с помощью прокуратуры.

- Мужчина в январе 2019 года ошибочно оплатил 1,45 тыс. рублей за содержание жилья бывшей УК — ООО «ЭЖК-ЖилСар», — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе.

Обратно деньги организация на протяжении четырех месяцев не отдавала.

Прокуратура внесла в адрес фирмы представление, благодаря которому средства вернулись мужчине.

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ИСТОЧНИК KP.RU