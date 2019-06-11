В Саратове впервые пройдет чемпионат по парашютному спорту

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-11T14:33:30+03:00

Пять команд посоревнуются в точности приземления

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В Саратовской области впервые стартует чемпионат ПФО по парашютному спорту.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, мероприятия пройдут 15 и 16 июня на аэродроме «Дубки».

Ожидается, что участие примут пять команд из Саратова, Самары, Ульяновска и Казани. 15 человек будут состязаться в точности приземления и воздушной акробатике.

Оценить мастерство спортсменов приглашают всех желающих. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU