В Саратове впервые пройдет чемпионат по парашютному спорту
Пять команд посоревнуются в точности приземления
Изменить размер текста:
В Саратовской области впервые стартует чемпионат ПФО по парашютному спорту.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, мероприятия пройдут 15 и 16 июня на аэродроме «Дубки».
Ожидается, что участие примут пять команд из Саратова, Самары, Ульяновска и Казани. 15 человек будут состязаться в точности приземления и воздушной акробатике.
Оценить мастерство спортсменов приглашают всех желающих. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU