Инспектора ГИБДД будут судить за получение взятки от водителя

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-11T14:29:09+03:00

Если суд докажет вину, то его уволят

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В Балакове Саратовской области в отношении инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело по факту взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следствие считает, что он получил от водителя 15 тыс. рублей.

По предварительной версии, преступление было совершено 6 июня. Деньги предназначались за подделку протокола об административном правонарушении — управлении автомобилем без прав и оставлении места ДТП.

В ГИБДД уточнили, что ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту проводит служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU