Инспектора ГИБДД будут судить за получение взятки от водителя
В Балакове Саратовской области в отношении инспектора ГИБДД возбуждено уголовное дело по факту взятки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следствие считает, что он получил от водителя 15 тыс. рублей.
По предварительной версии, преступление было совершено 6 июня. Деньги предназначались за подделку протокола об административном правонарушении — управлении автомобилем без прав и оставлении места ДТП.
В ГИБДД уточнили, что ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту проводит служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU