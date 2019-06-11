2019-06-11T13:56:24+03:00
Недвижимость

На Блинова и Ломоносова в Саратове отключили воду

Ориентировочно ее подадут в полночь
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 11 июня, из-за различных аварий на городском водопроводе отключили воду на нескольких улицах.

- До полуночи не будет воды на Блинова (от Лебедева-Кумача до Производственной), Ломоносова, 18, 18а и 18Б, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также ориентировочно до 19:00 отключили водоснабжение жителям улиц Мясницкая от Соколовой до 4-го Масленникова проезда, Соколовая от Вольской до Мясницкой и 1-я Садовая от Симбирской до Радищева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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