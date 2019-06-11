В колонию Пугачева пытались перебросить дрожжи
В саратовские колонии пытались незаконно доставить телефоны, одежду, обувь, алкоголь и дрожжи.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, возле колонии №17 были задержаны двое подростков.
Они перебросили через стену несколько свертков, внутри которых оказались три мобильника с зарядками, сим-карты и 200 граммов сухих дрожжей.
Молодые люди рассказали, что им за доставку запрещенных предметов пообещали заплатить 2 тыс. рублей. Составлен протокол.
Фото УФСИН России по Саратовской области
Также телефоны пытались передать в колонию №7. На КПП учреждения приехал трактор, в кабине которого были найдены два пакета. Внутри лежали наушники, зарядные устройства, сим-карты, модем, флешки, восемь телефонов, гражданская одежда и обувь, 5 литров алкоголя.
Запрещенные предметы привез 58-летний житель станицы Паницкая. Составлен протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU