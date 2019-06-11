2019-06-11T13:32:46+03:00
Происшествия

В колонию Пугачева пытались перебросить дрожжи

В исправительное учреждение станицы Паницкая запрещенные предметы привезли на тракторе [фото]
Екатерина Семенова
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Фото УФСИН России по Саратовской областиФото УФСИН России по Саратовской области
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В саратовские колонии пытались незаконно доставить телефоны, одежду, обувь, алкоголь и дрожжи.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, возле колонии №17 были задержаны двое подростков.

Они перебросили через стену несколько свертков, внутри которых оказались три мобильника с зарядками, сим-карты и 200 граммов сухих дрожжей.

Молодые люди рассказали, что им за доставку запрещенных предметов пообещали заплатить 2 тыс. рублей. Составлен протокол.

Фото УФСИН России по Саратовской области

Фото УФСИН России по Саратовской области

Также телефоны пытались передать в колонию №7. На КПП учреждения приехал трактор, в кабине которого были найдены два пакета. Внутри лежали наушники, зарядные устройства, сим-карты, модем, флешки, восемь телефонов, гражданская одежда и обувь, 5 литров алкоголя.

Запрещенные предметы привез 58-летний житель станицы Паницкая. Составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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