2019-06-11T13:01:56+03:00
Происшествия

В Саратове два подростка украли решетки и люк

Парней отправили под подписку о невыезде
Ольга Симонова
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В Саратове полиция вчера, 10 июня, задержала двух подростков, подозреваемых в краже металла.

- С заявлением о преступлении в тот же день пришел 58-летний мужчина. Он рассказал, что в период между 6 и 10 июня кто-то сбил навесной замок у вагончика на Заречной улице и украл оттуда пять решеток и люк. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители доставили в отдел — 16-летнего парня, ранее уже привлекавшегося за кражу в этом году, и 17-летнего несудимого подростка.

В отношении парней возбудили уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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