2019-06-11T13:04:15+03:00
Недвижимость

Прокуратура проверяет отсутствие горячей воды в Саратове

Если сроки превысят нормативы, то будут приняты меры
Екатерина Семенова
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В Саратове приставы проверяют отсутствие горячего водоснабжения в многоквартирных домах.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, оказалось, что саратовский филиал ПАО «Т Плюс» проводит гидравлические испытания и ремонт аварийных участков сетей.

В связи с этим горячей воды нет в 423 домах Саратова.

Если проверка покажет, что сроки отключения водоснабжения превысили допустимые нормативы, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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