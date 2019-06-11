Прокуратура проверяет отсутствие горячей воды в Саратове
Если сроки превысят нормативы, то будут приняты меры
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В Саратове приставы проверяют отсутствие горячего водоснабжения в многоквартирных домах.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, оказалось, что саратовский филиал ПАО «Т Плюс» проводит гидравлические испытания и ремонт аварийных участков сетей.
В связи с этим горячей воды нет в 423 домах Саратова.
Если проверка покажет, что сроки отключения водоснабжения превысили допустимые нормативы, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU