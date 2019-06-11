2019-06-11T13:10:57+03:00
Происшествия

С начала купального сезона в Саратовской области утонули восемь человек

За прошлый год всего на водоемах погибли 69 граждан
Ольга Симонова
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Юрий ЮринЮрий ЮринФото: Ольга Симонова
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На конференции, прошедшей сегодня, 11 июня, в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов», начальник областной службы спасения Юрий Юрин рассказал о статистике погибших на воде в 2018 году и об основных причинах трагедий.

- За прошедший год было 268 вызовов на ЧП на воде. 69 человек погибли, из них — 16 детей, за купальный сезон (с июня до 2 сентября) — 42 и 13 соответственно, — рассказал главный спасатель области.

За начавшийся купальный сезон утонули уже восемь человек, среди них один ребенок, последний случай был вчера в пруду Энгельсского района — погиб мужчина.

Основные причины: алкоголь, купание в местах, непредназначенных для этого, плохой контроль над детьми со стороны родителей и неиспользование спасательных средств, например, нарукавников.

- Расскажу пример, как тонет, к примеру, ребенок. Он идет в водоем, не предназначенный для купания, и оказывается в яме. Человек проваливается, делает вдох, вода попадает в легкие, он не может закричать и т. д., — сказал Юрин, уточнив, что на санкционированных пляжах ям не бывает.

В прошлом году в Саратовской области было 109 пляжей. По словам Юрина, это очень мало.

- В этом году будет примерно такое же количество, еще открывается городской пляж в Хвалынске, — отметил главный спасатель региона.

Он говорит, что штраф за купание в несанкционированных местах составляет 500 рублей.

- Но что поделать, если бывают места, где люди все равно идут купаться. Мы иногда выставляем свои посты для защиты и на несанкционированных пляжах, — заключил начальник облспаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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