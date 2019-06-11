Виктория Бородянская: Основной источник развлечений в Саратовской области — вода

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-11T12:23:47+03:00

У туристов популярны экскурсии на теплоходах и турбазы

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В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» сегодня, 11 июня, прошла конференция, на которой рассказали о туризме в регионе.

- Основной источник развлечений в Саратовской области — вода, в частности, Волга. У нас проходят круизы, как из Саратова, так и из других регионов через нашу область. У нас есть четыре причала: на набережной Саратова, в Балакове, Вольске и Хвалынске. После трех лет «воздержания» причал в Балакове начал принимать круизы. Первый прибыл 25 мая, — рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Она отметила, что в Саратове готовятся новые экскурсионные программы для круизов.

Также в области популярны сплавы по малым рекам, они бывают длительностью от пары часов до нескольких дней, а также межрегиональные, например, Пенза — Саратов.

Для жителей городов популярны экскурсии по воде на теплоходах, они даже пользуются популярностью у туристов.

Также Бородянская отметила, что в области — 150 баз отдыха, из них 71 — на Волге.

ИСТОЧНИК KP.RU