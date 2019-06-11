Федеральные эксперты не прогнозируют рост зарплат в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-11T13:12:01+03:00

От экономики региона не ожидают высокого роста

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Саратовская область не вошла в число регионов, где ожидается подъем экономики.

Как сообщает «Российская газета», такой вывод сделали эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проанализировав макроэкономические прогнозы.

Саратовская область также не вошла в топ-10 регионов, где в течение года возможен высокий рост реальной зарплаты. Лидером рейтинга стала Ленинградская область.

При этом эксперты считают, что до 2022 года российская экономика будет развиваться стабильно, мировых экономических кризисов не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU