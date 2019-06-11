Более 3 млн кубометров ТКО поступило на объекты АО «Управление отходами» с начала деятельности Регоператора

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-11T13:13:59+03:00

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Объем поступлений твердых коммунальных отходов на концессионные объекты АО «Управление отходами» превысил 3 млн кубометров за период с 12 августа 2018 года.

В рамках реализации новой системы обращения с ТКО весь объем мусора, образующийся в зоне деятельности 1, обрабатывается на современных мусороперерабатывающих комплексах в Энгельсе и Балакове. На концессионных объектах из общего потока ТКО выбирают более 20 фракций вторичных материальных ресурсов. Органические отходы отправляются на захоронение на карты полигонов, которые отвечают всем современным экологическим стандартам.

- Благодаря деятельности института регионального оператора произошло обеление образующихся потоков ТКО. Обеспечена плановая загрузка и эффективная эксплуатация концессионных объектов. Реализуется система учета образуемых отходов. Мы видим, что поступления соответствуют предусмотренному объему. Теперь эти отходы подвергаются экологически безопасной обработке, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Весь объем вновь образованного мусора в зоне обслуживания Регионального оператора проходит экологически безопасные обработку и захоронение на мусороперерабатывающих комплексах в полном соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU