Девушку в центре Саратова сбили два автомобиля
После аварии ее госпитализировали
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В Саратове вчера вечером, 10 июня, 29-летнюю девушку в центре города сбили два автомобиля.
- ДТП случилось в 22:35 у дома №14/26 по улице Чапаева. Пешеход шла через дорогу в неустановленном месте, когда на нее наехал ВАЗ-2114, а затем Nissan Qashqai, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В результате аварии девушку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU