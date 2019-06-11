Девушку в центре Саратова сбили два автомобиля

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-11T10:36:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове вчера вечером, 10 июня, 29-летнюю девушку в центре города сбили два автомобиля.

- ДТП случилось в 22:35 у дома №14/26 по улице Чапаева. Пешеход шла через дорогу в неустановленном месте, когда на нее наехал ВАЗ-2114, а затем Nissan Qashqai, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате аварии девушку госпитализировали.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU