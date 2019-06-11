2019-06-11T10:45:21+03:00
Общество

В Затоне проходят масштабные учения спасателей

Специалисты переправляют «людей» из затопленного авто [фото, видео]
Екатерина Семенова
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В Затоне проходят учения на воде. Фото Юлии КековойВ Затоне проходят учения на воде. Фото Юлии Кековой
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В Саратове сегодня, 11 июня, проходят соревнования областной службы спасения.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие идет в Затоне и призвано повысить поисково-спасательные навыки на водных объектах.

В одном из упражнений, например, нужно спасти людей из затопленного автомобиля. Для этого специалисты подходили к месту происшествия на лодке и транспортировали манекены на берег.

Учения в Затоне.

Тем временем студенты готовят уху.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

ИСТОЧНИК KP.RU

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