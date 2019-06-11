В Затоне проходят масштабные учения спасателей

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-11T10:45:21+03:00

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В Саратове сегодня, 11 июня, проходят соревнования областной службы спасения.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие идет в Затоне и призвано повысить поисково-спасательные навыки на водных объектах.

В одном из упражнений, например, нужно спасти людей из затопленного автомобиля. Для этого специалисты подходили к месту происшествия на лодке и транспортировали манекены на берег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/714113" frameborder="0"></iframe> Учения в Затоне.

Тем временем студенты готовят уху.

Фото Юлии Кековой

ИСТОЧНИК KP.RU