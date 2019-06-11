В Затоне проходят масштабные учения спасателей
Специалисты переправляют «людей» из затопленного авто [фото, видео]
В Затоне проходят учения на воде. Фото Юлии Кековой
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В Саратове сегодня, 11 июня, проходят соревнования областной службы спасения.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие идет в Затоне и призвано повысить поисково-спасательные навыки на водных объектах.
В одном из упражнений, например, нужно спасти людей из затопленного автомобиля. Для этого специалисты подходили к месту происшествия на лодке и транспортировали манекены на берег.
Учения в Затоне.
Тем временем студенты готовят уху.
Фото Юлии Кековой
ИСТОЧНИК KP.RU