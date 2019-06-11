2019-06-11T10:21:24+03:00
Происшествия

В Солнечном из салона связи несудимый саратовец украл мобильник

С заявлением о краже обратился житель Энгельса
Ольга Симонова
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В поселке Солнечный Саратова полиция вчера, 10 июня, нашла подозреваемого в краже мобильного телефона.

- В отдел с заявлением о краже в 19:40 5 июня обратился 61-летний житель Энгельса. Он рассказал, что примерно в 17:50-18:00 из салона связи на улице Тархова кто-то украл Xiaomi Redmi 4X, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого — 58-летнего безработного и ранее не судимого мужчину. Он признался в преступлении. Мобильник у него изъяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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