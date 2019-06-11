2019-06-11T10:23:54+03:00
Общество

На Саратовском НПЗ подвели итоги сотрудничества с регионом

Екатерина Семенова
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В совещании приняли участие представители государственной и муниципальной власти, надзорных органов, общественных организаций и профильных учебных заведений, руководители ПАО «Саратовский НПЗ» и ПАО «Саратовнефтепродукт».

Новое топливо

Участники круглого стола ознакомились с результатами деятельности дочерних предприятий ПАО «НК «Роснефть» в Саратовской области. Саратовский НПЗ остается в числе крупнейших налогоплательщиков региона. В минувшем году налоговые перечисления в территориальный бюджет составили более 1 млрд рублей.

В 2018 году компания приступила к промышленному выпуску на Саратовском НПЗ автомобильного бензина марки АИ-95-К5 «Евро 6» с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками, значительно превосходящего по качеству топливо, выпускаемое в настоящее время в России. Саратовский НПЗ освоил выпуск инновационного топлива одним из первых в России.

С 2013 года на предприятии успешно реализуется корпоративная программа непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие», в рамках которой в Саратове на базе МОУ СОШ №6 в прошлом году был открыт уже шестой «Роснефть-класс».

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На благо общества

По итогам 2018 года Саратовский НПЗ занял второе место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Участники круглого стола дали высокую оценку экологической и благотворительной деятельности Саратовского НПЗ. Помимо плановой работы, регулярно проводятся экологические акции. Завод занимается обновлением зеленых насаждений как на самом предприятии, так и в городе. Совместно с министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области проводятся экологические акции по контролю атмосферного воздуха.

В прошлом году затраты на реализацию природоохранной программы составили более 81,5 млн рублей.

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Саратовский НПЗ активно занимается благотворительной деятельностью. С 2013 года предприятие оказывает шефскую помощь воспитанникам Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение».

- Завод является одним из лидеров Саратовской области по количеству налогов в бюджет, объемам производства, освоению новых технологий, природоохранной деятельности и благотворительности, — отметил первый заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Владимир Белгородский. — Круглые столы, которые ежегодно проводит Саратовский НПЗ, дают хорошую возможность узнать об итогах работы предприятия и обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества с регионом.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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