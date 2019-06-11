В Базарнокарабулакском техникуме агробизнеса росла конопля
Местный житель попался с партией марихуаны
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В Базарном Карабулаке Саратовской области полиция задержала 42-летнего местного жителя с наркотиками.
Как сообщили «КП-Саратов», у неоднократно судимого мужчины при себе имелось 46,2 грамма марихуаны.
Задержанный рассказал, что нарвал верхушечные части конопли 7 июня на территории учебного сельскохозяйственного комплекса Базарнокарабулакского техникума агробизнеса. По его словам, он собирался употребить наркотики самостоятельно.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU