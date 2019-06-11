В Базарнокарабулакском техникуме агробизнеса росла конопля

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-11T10:04:08+03:00

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В Базарном Карабулаке Саратовской области полиция задержала 42-летнего местного жителя с наркотиками.

Как сообщили «КП-Саратов», у неоднократно судимого мужчины при себе имелось 46,2 грамма марихуаны.

Задержанный рассказал, что нарвал верхушечные части конопли 7 июня на территории учебного сельскохозяйственного комплекса Базарнокарабулакского техникума агробизнеса. По его словам, он собирался употребить наркотики самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU