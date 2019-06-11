На дороге под Красноармейском столкнулись два ВАЗа

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-11T09:52:10+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области вчера вечером, 10 июня, столкнулись два авто.

- ДТП случилось в 22:20 на 6-м км автодороги Красноармейск — село Мордово. 49-летний мужчина за рулем ВАЗ-21074 врезался в ВАЗ-21102, которой управлял 46-летний гражданин, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

Оба водителя получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU