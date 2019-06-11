2019-06-11T09:46:12+03:00
Происшествия

В Саратове женщина перелезла через забор, пытаясь скрыться от убийцы

Мужчина настиг ее и зарезал
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова местного жителя подозревают в убийстве экс-сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной преступления стала ревность.

Тело 46-летней женщины было найдено на улице 5-я Линия. Следствие считает, что 9 июня к ней домой пришел в гости бывший сожитель. 48-летний мужчина устроил сцену ревности.

Женщина попыталась сбежать, перелезла через соседский забор, но злоумышленник ее догнал и несколько раз ударил ножом в грудь.

Сосед, который стал свидетелем, вызвал полицию и «скорую помощь». Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, но она скончалась по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девушку в центре Саратова сбили два автомобиля
В Затоне проходят масштабные учения спасателей
Студенты из Узбекистана смогут получить высшее образование в СГТУ
В Солнечном из салона связи несудимый саратовец украл мобильник
На Саратовском НПЗ подвели итоги сотрудничества с регионом
В Базарнокарабулакском техникуме агробизнеса росла конопля
На дороге под Красноармейском столкнулись два ВАЗа
Пенсионерка из Саратова рассказала президенту РФ о плохой работе трамваев
Банк «Открытие» полностью автоматизировал процессы реагирования на инциденты информационной безопасности
У супругов из Базарного Карабулака изъято почти 2 тыс. бутылок алкоголя
В Балакове водитель задним ходом сбил стоящую женщину
В Приволжском поселке Энгельса автолюбитель сбил двух детей на мопеде
В Саратовской области стремительно дорожают продукты
На улице Исаева в Саратове уложат новый асфальт
В Саратове юноша за рулем иномарки сбил парня
В Ленинском районе Саратова отключили воду
В Саратове ГИБДД нашла четыре шумных авто