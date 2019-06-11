В Саратове женщина перелезла через забор, пытаясь скрыться от убийцы

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-11T09:46:12+03:00

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В Октябрьском районе Саратова местного жителя подозревают в убийстве экс-сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной преступления стала ревность.

Тело 46-летней женщины было найдено на улице 5-я Линия. Следствие считает, что 9 июня к ней домой пришел в гости бывший сожитель. 48-летний мужчина устроил сцену ревности.

Женщина попыталась сбежать, перелезла через соседский забор, но злоумышленник ее догнал и несколько раз ударил ножом в грудь.

Сосед, который стал свидетелем, вызвал полицию и «скорую помощь». Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, но она скончалась по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU