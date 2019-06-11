В Саратове женщина перелезла через забор, пытаясь скрыться от убийцы
В Октябрьском районе Саратова местного жителя подозревают в убийстве экс-сожительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной преступления стала ревность.
Тело 46-летней женщины было найдено на улице 5-я Линия. Следствие считает, что 9 июня к ней домой пришел в гости бывший сожитель. 48-летний мужчина устроил сцену ревности.
Женщина попыталась сбежать, перелезла через соседский забор, но злоумышленник ее догнал и несколько раз ударил ножом в грудь.
Сосед, который стал свидетелем, вызвал полицию и «скорую помощь». Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, но она скончалась по пути в больницу.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU