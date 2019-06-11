Банк «Открытие» полностью автоматизировал процессы реагирования на инциденты информационной безопасности

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-11T09:43:13+03:00

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Банк «Открытие», входящий в топ-10 крупнейших банков России и список системообразующих банков ЦБ, завершил внедрение автоматизированной системы реагирования на инциденты информационной безопасности Security Vision Incident Response Platform (Security Vision IRP).

Партнером «Открытия» по запуску этого IT-решения стала компания «Интеллектуальная безопасность» — разработчик Security Vision IRP и ряда других IT-продуктов на базе платформы информационной безопасности Security Vision, резидент «Сколково».

В 2018 году банк «Открытие» провел открытый многоэтапный конкурс среди российских и иностранных IRP-систем. Победителем была признана российская система Security Vision Incident Response Platform (IRP).

С помощью Security Vision Incident Response Platform (IRP) в банке «Открытие» теперь осуществляется автоматический сбор и формирование базы активов с регулярным обновлением и использованием в процессах реагирования. Автоматизированы более 30 процедур реагирования на инциденты ИБ, включая автоматическое получение данных, сбор дополнительной информации и анализ во внешних и внутренних «песочницах» банка.

- Подавляющее большинство кибератак в мире и в России приходится именно на финансовые учреждения, в первую очередь на банки. Это обусловливает необходимость использования гибких и надежных средств защиты информации, предоставляющих оптимальные возможности в области противодействия киберугрозам. Security Vision IRP позволил роботизировать исполнение программно-технических функций оператора безопасности с долей автоматизации до 90%. Система обеспечивает автоматическое выполнение полного спектра дежурных процедур, что позволяет не только реагировать на киберугрозы в режиме 24/7, но и избежать влияния человеческого фактора, — отметил Владимир Журавлев, директор департамента информационной безопасности банка «Открытие».

- Security Vision IRP является инструментом обработки полного жизненного цикла инцидентов кибербезопасности — от идентификации до полного уничтожения. Созданная по типу конструктора, Security Vision IRP состоит из интеллектуально саморегулирующихся программно-технических модулей, что позволяет легко адаптировать систему под особенности бизнес-процессов заказчика, формируя структуру, логику и наполнение решения в соответствии с ними. Благодаря командной работе с банком «Открытие» удалось достигнуть высокой степени автоматизации в области реагирования на инциденты кибербезопасности. Потенциал развития системы не ограничен, мы проводим исследования и практические внедрения новых методов анализа больших данных в вопросах кибербезопасности и надеемся быть полезными в этом банку, — сказал Руслан Рахметов, генеральный директор компании «Интеллектуальная безопасность»

- Скорость реагирования на кибератаки является критически важным фактором. С помощью Security Vision IRP обработка полного жизненного цикла инцидента автоматизирована — повышается скорость реагирования на угрозы и исключается влияние человеческого фактора. Применение «Интеллектуальной безопасностью» новых методов анализа больших данных в вопросах защиты от киберугроз позволяет решению Security Vision IRP успешно конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Уверен, победа в конкурсе и внедрение платформы в банке «Открытие» поможет резиденту «Сколково» еще более укрепить рыночные позиции в России, а в перспективе занять лидирующее положение на зарубежном рынке, — уверен Сергей Ходаков, операционный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU