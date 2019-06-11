2019-06-11T09:44:30+03:00
Происшествия

У супругов из Базарного Карабулака изъято почти 2 тыс. бутылок алкоголя

Спиртное было контрафактным
Екатерина Семенова
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Изъятие контрафактного алкоголя.

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В Базарном Карабулаке Саратовской области супружеская пара торговала контрафактным алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, всего у них было изъято 1 829 бутылок якобы элитного спиртного.

Какие-то запасы супруги хранили во дворе, часть в сарае. Для сохранности там жила собака, а также была установлена видеокамера.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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