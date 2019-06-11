У супругов из Базарного Карабулака изъято почти 2 тыс. бутылок алкоголя
Спиртное было контрафактным
Изъятие контрафактного алкоголя.
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В Базарном Карабулаке Саратовской области супружеская пара торговала контрафактным алкоголем.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, всего у них было изъято 1 829 бутылок якобы элитного спиртного.
Какие-то запасы супруги хранили во дворе, часть в сарае. Для сохранности там жила собака, а также была установлена видеокамера.
По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU