В Балакове водитель задним ходом сбил стоящую женщину
ДТП случилось на Степной улице
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В Балакове вчера вечером, 10 июня, водитель иномарки сбил пешехода.
- ДТП случилось в 19:16 у дома №86/1 по улице Степная, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
45-летний мужчина за рулем Kia Rio задним ходом сбил стоящую 48-летнюю женщину. Пешеход получила травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU