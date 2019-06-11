В Балакове водитель задним ходом сбил стоящую женщину

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-11T09:12:58+03:00

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В Балакове вчера вечером, 10 июня, водитель иномарки сбил пешехода.

- ДТП случилось в 19:16 у дома №86/1 по улице Степная, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

45-летний мужчина за рулем Kia Rio задним ходом сбил стоящую 48-летнюю женщину. Пешеход получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU