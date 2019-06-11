2019-06-11T08:48:27+03:00
Недвижимость

На улице Исаева в Саратове уложат новый асфальт

На Вольской продолжается фрезеровка
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 11 июня, будут укладывать асфальт на нескольких улицах города.

- Новое полотно уложат на Исаева, Встречной (от Подгорной до железнодорожной станции), 2-й Садовой (от Чернышевского до Астразанской, от Степана Разина до Садовой и от Политехнической до облбольницы), а также на Исаева и на участке проспекта 50 лет Октября (от площади Ленина до Молодежного проезда), — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также сегодня к работам начнут подготавливать улицу Степана Разина (от Беговой до Новоузенской).

Все работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отметили в горадминистрации, на улице Вольская продолжается фрезеровка. Уже срезано около 4 тыс. кв. асфальта.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девушку в центре Саратова сбили два автомобиля
В Затоне проходят масштабные учения спасателей
Студенты из Узбекистана смогут получить высшее образование в СГТУ
В Солнечном из салона связи несудимый саратовец украл мобильник
На Саратовском НПЗ подвели итоги сотрудничества с регионом
В Базарнокарабулакском техникуме агробизнеса росла конопля
На дороге под Красноармейском столкнулись два ВАЗа
В Саратове женщина перелезла через забор, пытаясь скрыться от убийцы
Пенсионерка из Саратова рассказала президенту РФ о плохой работе трамваев
Банк «Открытие» полностью автоматизировал процессы реагирования на инциденты информационной безопасности
У супругов из Базарного Карабулака изъято почти 2 тыс. бутылок алкоголя
В Балакове водитель задним ходом сбил стоящую женщину
В Приволжском поселке Энгельса автолюбитель сбил двух детей на мопеде
В Саратовской области стремительно дорожают продукты
В Саратове юноша за рулем иномарки сбил парня
В Ленинском районе Саратова отключили воду
В Саратове ГИБДД нашла четыре шумных авто