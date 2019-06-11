На улице Исаева в Саратове уложат новый асфальт

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-11T08:48:27+03:00

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В Саратове сегодня, 11 июня, будут укладывать асфальт на нескольких улицах города.

- Новое полотно уложат на Исаева, Встречной (от Подгорной до железнодорожной станции), 2-й Садовой (от Чернышевского до Астразанской, от Степана Разина до Садовой и от Политехнической до облбольницы), а также на Исаева и на участке проспекта 50 лет Октября (от площади Ленина до Молодежного проезда), — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также сегодня к работам начнут подготавливать улицу Степана Разина (от Беговой до Новоузенской).

Все работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как отметили в горадминистрации, на улице Вольская продолжается фрезеровка. Уже срезано около 4 тыс. кв. асфальта.

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ИСТОЧНИК KP.RU