В Ленинском районе Саратова отключили воду
Без водоснабжения остались дома по Панфилова, Тургенева и другим улицам
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В Саратове сегодня, 11 июня, отключили воду на нескольких улицах Ленинского района.
- Изменены параметры водоснабжения жителям Панфилова (от Крылова до Тургенева), Хабаровская (от Тургенева до Кольцова), Тургенева и Кольцова, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Воды не будет ориентировочно до 20:00, пока не починят водопровод.
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ИСТОЧНИК KP.RU