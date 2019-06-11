В Ленинском районе Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 08:30 2019-06-11T08:30:03+03:00

Без водоснабжения остались дома по Панфилова, Тургенева и другим улицам

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В Саратове сегодня, 11 июня, отключили воду на нескольких улицах Ленинского района.

- Изменены параметры водоснабжения жителям Панфилова (от Крылова до Тургенева), Хабаровская (от Тургенева до Кольцова), Тургенева и Кольцова, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воды не будет ориентировочно до 20:00, пока не починят водопровод.

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ИСТОЧНИК KP.RU