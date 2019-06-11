В Саратове ГИБДД нашла четыре шумных авто
Замеры производили шумомером
Фото ГИБДД
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В Саратове два дня, 7 и 8 июня, проходили рейды ГИБДД по выявлению слишком шумных граждан.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, к ответственности привлечены четыре автовладельца, чьи машины мешали жителям.
Во время рейда было использовано новое оборудование — шумомер. Он измеряет уровень громкости авто или мотоцикла.
В ГИБДД пояснили, что для легковушек допустимым считается шум в 96 дБ. Если превышение более, чем на 5 дБ, то автовладельцам грозит штраф 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU