2019-06-11T08:31:51+03:00
Общество

В Саратове ГИБДД нашла четыре шумных авто

Замеры производили шумомером
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДДФото ГИБДД
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В Саратове два дня, 7 и 8 июня, проходили рейды ГИБДД по выявлению слишком шумных граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, к ответственности привлечены четыре автовладельца, чьи машины мешали жителям.

Во время рейда было использовано новое оборудование — шумомер. Он измеряет уровень громкости авто или мотоцикла.

В ГИБДД пояснили, что для легковушек допустимым считается шум в 96 дБ. Если превышение более, чем на 5 дБ, то автовладельцам грозит штраф 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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