2019-06-11T07:32:19+03:00
Происшествия

В Вольске пенсионер зарезал ножом разводящуюся с ним жену

Злоумышленнику присудили восемь лет колонии
Ольга Симонова
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В Вольске осудили 62-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве жены.

- В середине января 2019 года супруги решили разводиться, но пока что продолжали жить вместе в своем частном доме. 21 января женщина заявила мужу, что собирается сойтись с новым возлюбленным. Гражданин рассвирепел, но быстро успокоился, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Однако на следующее утром он вновь начал ругаться с экс-супругой на почве ревности. Разъяренный мужчина схватил нож и ударил не менее пяти раз жертву в живот и грудь.

Когда женщина умерла, злоумышленник отнес ее тело в пристройку и рассказал обо всем своему другу, который вызвал «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть и сообщили о случившемся в полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшая скончалась от острой кровопотери в результате проникающего колото-резанного ранения грудной клетки слева с повреждением внутренних органов.

Суд назначил 62-летнему мужчине наказание в виде восьми лет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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