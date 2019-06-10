Под Энгельсом мужчина ушел под воду на глазах приятелей
В Энгельсском районе Саратовской области вечером в понедельник, 10 июня, утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла на берегу водохранилища Мечетка.
По предварительной версии, компания друзей отдыхала на берегу. Один из них, 36-летний житель Красноармейска, решил искупаться, но нырнув, не выплыл.
Приятели пытались самостоятельно его спасти, но безуспешно. Были вызваны энгельсские спасатели, а также водолазы облспаса. Они подняли тело погибшего и доставили на берег.
Фотография Саратовской областной службы спасения
На месте работают правоохранители и следователи. Выясняются обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU