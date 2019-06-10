2019-06-10T22:13:54+03:00
Происшествия

Под Энгельсом мужчина ушел под воду на глазах приятелей

Тело вытащили водолазы [фото]
Екатерина Семенова
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Фотография Саратовской областной службы спасенияФотография Саратовской областной службы спасения
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В Энгельсском районе Саратовской области вечером в понедельник, 10 июня, утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла на берегу водохранилища Мечетка.

По предварительной версии, компания друзей отдыхала на берегу. Один из них, 36-летний житель Красноармейска, решил искупаться, но нырнув, не выплыл.

Приятели пытались самостоятельно его спасти, но безуспешно. Были вызваны энгельсские спасатели, а также водолазы облспаса. Они подняли тело погибшего и доставили на берег.

Фотография Саратовской областной службы спасения

Фотография Саратовской областной службы спасения

На месте работают правоохранители и следователи. Выясняются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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