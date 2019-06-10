2019-06-10T16:58:07+03:00
Общество

Появился проект реконструкции летного городка в Энгельсе

Территория вокруг Дома офицеров будет объединять мемориальный комплекс «Памяти Героев-авиаторов» и зону отдыха для жителей
Екатерина Семенова
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Проект реконструкции летного городкаПроект реконструкции летного городка
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Стало известно, как будет выглядеть мемориальный парк в летном городке Энгельса.

Как сообщил портал volodin.saratov в соцсети Instagram, подготовлен проект его реконструкции.

Напомним, решение о его создании было принято 9 мая во время приезда Вячеслава Володина в Энгельс.

- За счет личных средств Председателя Госдумы здесь будет установлен новый памятник знаменитой летчице-штурману Марине Расковой, одной из первых женщин, удостоенной звания Героя Советского Союза. Нынешний мемориал был установлен в 1953 году. Теперь его заменят на новый, сделанный из современных, качественных материалов.

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Судьба знаменитой советской летчицы крепко связана с Саратовской областью. В 1941 году по её инициативе были сформированы авиационные полки, известные как «ночные ведьмы», на базе Энгельсской военной школы лётчиков. 4 января 1943 года Марина Раскова погибла в авиакатастрофе недалеко от Саратова.

Территория вокруг Дома офицеров будет объединять мемориальный комплекс «Памяти Героев-авиаторов» и зону отдыха для жителей.

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Будет проведена и реставрация здания Дома офицеров. Работы планируют реализовать в этом и следующем годах, — пишет портал volodin.saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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