2019-06-10T16:38:42+03:00
Происшествия

В Саратове скрывшегося с места ДТП водителя ищут по камере наблюдения

Иномарка задела чужое авто при выезде со двора
Екатерина Семенова
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Кадр из видео "Безопасного дома"Кадр из видео "Безопасного дома"
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На улице Пензенская, 33 в Заводском районе Саратова автомобиль Volkswagen поцарапал припаркованное авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе безопасный дом», ЧП произошло 22 мая в 13:22.

Владелец испорченного автомобиля обратился за видеоархивом и узнал, что иномарка задела его машину, выезжая со двора. При этом водитель не оставил своих контактных данных и скрылся с места ДТП.

Задел машину и уехал.

Потерпевший надеется с помощью видео архива, найти кто повредил его авто.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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