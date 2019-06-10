В Саратове скрывшегося с места ДТП водителя ищут по камере наблюдения

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-10T16:38:42+03:00

Иномарка задела чужое авто при выезде со двора

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На улице Пензенская, 33 в Заводском районе Саратова автомобиль Volkswagen поцарапал припаркованное авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе безопасный дом», ЧП произошло 22 мая в 13:22.

Владелец испорченного автомобиля обратился за видеоархивом и узнал, что иномарка задела его машину, выезжая со двора. При этом водитель не оставил своих контактных данных и скрылся с места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712878" frameborder="0"></iframe> Задел машину и уехал.

Потерпевший надеется с помощью видео архива, найти кто повредил его авто.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU