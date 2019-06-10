2019-06-10T16:30:11+03:00
Происшествия

Заведующая детсада в Саратове потратила зарплату методиста на себя

Женщина не передала их работнику, который выполнял эти обязанности
Ольга Симонова
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Следователи из Заводского района Саратова завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей и. о. заведующей одного из детсадов города. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

- Следствие считает, что в сентябре 2018 года женщина издала приказ о назначении на должность методиста в ее учреждении учителя-логопеда, хотя в действительности эти обязанности выполняла старший воспитатель учреждения, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В период с октября 2018 по февраль 2019 злоумышленница получила от логопеда зарплату — 48 тыс. рублей, которые она якобы заработала на должности методиста. Заведующая не передала их воспитательнице, а потратила на себя.

Женщина так и не признала свою вину, но доказательств хватило, чтобы дело с обвинительным заключением направить в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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