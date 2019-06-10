Руководитель Росархива назвал новое здание Госархива Саратовской области одним из самых передовых

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-10T16:54:51+03:00

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В Саратов сегодня, 10 июня, прибыл руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Он осмотрел новое здание Государственного архива Саратовской области.

Напомним, Госархив работал в единственном здании с 1980-х годов, а новую пристройку возводили с 1997 года. Она состоит из двух корпусов: семиэтажного административного и девятиэтажного архивохранилища. Общая площадь здания 6 002,5 кв. м.

Строительство множество раз прерывалось, но в декабре 2017 года на федеральном уровне было принято решение о софинансировании возведения второй и третьей очередей здания Госархива.

По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и при участии руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова в 2018 году в федеральную целевую программу «Культура России» были внесены изменения, по которым утвердили финансирование строительства пристройки и третьей очереди здания Госархива в объеме 146,07 млн рублей, из которых 130 — из федерального бюджета, а 16,07 — из саратовского.

Отметим, что сейчас в Госархиве области хранятся документы, начиная с 16-17 веков, но с 2000 годов новые бумаги практически не принимались из-за отсутствия площадей.

- Долгое время наш архив не мог работать должным образом, условия хранения документов не соответствовали требованиям, но сегодня мы получили новое здание. Для этого была проведена большая работа, — сказал на встрече в Госархиве губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Андрей Артизов подтвердил масштабность работ и подчеркнул, что главное, что все правильно.

- Чтобы документы хранились вечно, должна быть определенная температура, 18-19 градусов, влажность. Также новые помещения оборудованы пожарной сигнализацией, системой пожаротушения. Все необходимое есть. Если говорить обо всей России, то в Саратове на сегодняшний день создан один из самых передовых архивов, — заявил руководитель Федерального архивного агентства.

Экскурсию по новому зданию Госархива проводил его директор Виктор Токарев. Он отметил, что несколько лет архив не мог принимать новые документы из-за нехватки места, но теперь все изменилось.

- Теперь наверстают упущенное, примут все документы, которые должны, и в дальнейшем будут работать как положено, без таких ситуаций, — подчеркнул Артизов.

На подходе к прессе губернатор Саратовской области Валерий Радаев напомнил, что начало строительства здания Госархива было положено 40 лет назад

- И вот представьте, что до прошедшего года наши специалисты и посетители находились в таких условиях.

Я хочу сказать Андрею Николаевичу огромное спасибо. Он, как руководитель всей системы архивов Российской Федерации, нас в этой части поддержал, приехал на старте, накануне было решение о выделении денег на строительство архива. Нам проговорили всю технологию, как именно войти в стройку и как завершить ее в текущем году. Это было очень непросто, но мы это сделали. Сегодня мы находимся в совершенно новом здании архива, — рассказал Радаев.

Руководитель Росархива Андрей Артизов напомнил собравшимся, что в регионе три архива — немцев Поволжья и партийный архив.

- Очень сложно было обеспечить условия сохранности документов и пользователям, и людям, которые приходят работать с историей. Но теперь это здание одно из лучших среди региональных архивов РФ. Так незаметно, последовательно не только в ПФО, а в Татарстане, Чебоксарах, Ульяновске, сделали достойнейшие условия, — заявил Артизов.

Он также сказал, что теперь созданы условия для хранения документов на 40 лет вперед, так как архив — это материально-техническая база, которая теперь обеспечивает на десятилетия вперед работу с бумагами.

ИСТОЧНИК KP.RU