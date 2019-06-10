В Саратове похитители аккумуляторов попали в камеру «Безопасного дома»
На улице Днепропетровская в Саратове обокрали сразу два авто, припаркованные во дворе дома №12.
Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», владелец одного из автомобилей обратился за видеоархивом, чтобы установить личность преступника.
Оказалось, что в ночь на 2 июня, около трех часов, мимо подъездов проехал автомобиль с госномером 758 МА 199. Он остановился возле одного из припаркованных авто, и из салона вышли два человека.
Сначала они сняли аккумулятор с авто потерпевшего, а потом — соседа. После этого злоумышленники уехали. Кража заняла пять минут.
Ночью украли аккумулятор и капот.
Владелец обкраденного авто обратился в полицию и оставил видеоблагодарность.
Благодарим за видео программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU