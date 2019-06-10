2019-06-10T16:40:14+03:00
Происшествия

В Саратове похитители аккумуляторов попали в камеру «Безопасного дома»

Злоумышленники за пять минут обокрали два авто
Екатерина Семенова
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Кадр видео "Безопасного дома"Кадр видео "Безопасного дома"
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На улице Днепропетровская в Саратове обокрали сразу два авто, припаркованные во дворе дома №12.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», владелец одного из автомобилей обратился за видеоархивом, чтобы установить личность преступника.

Оказалось, что в ночь на 2 июня, около трех часов, мимо подъездов проехал автомобиль с госномером 758 МА 199. Он остановился возле одного из припаркованных авто, и из салона вышли два человека.

Сначала они сняли аккумулятор с авто потерпевшего, а потом — соседа. После этого злоумышленники уехали. Кража заняла пять минут.

Ночью украли аккумулятор и капот.

Владелец обкраденного авто обратился в полицию и оставил видеоблагодарность.

Благодарим за видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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